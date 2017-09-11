Венедиктов сообщил об обысках в псковской редакции "Эха Москвы"

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что в псковской редакции радиостанции проходят следственные мероприятия.
"Мы связались с коллегами, там действительно идут обыски или, как говорят джентльмены в штатском, "выемки". Особой разницы не вижу. И в этих обысках присутствует такой вопрос: все документы по выборам, которые только что прошли в Пскове, иными словами, это что-то связано с выборами. Я, правда, не знал, что "Эхо Москвы" как-то участвует в выборах, баллотируется куда-то", - рассказал Венедиктов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Вынимают все документы, распечатки эфиров, эфирные сетки, рекламные контракты", - добавил он.
Главный редактор "Эха Москвы" пообещал при необходимости предоставить псковским коллегам необходимую поддержку, в том числе юридическую.