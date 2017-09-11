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Бизнесмен Михайлов подал еще один иск к Алексею Навальному и ФБК

Происшествия
11 сентября, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА, 11 сентября./ТАСС

Предприниматель просит признать не соответствующей действительности информацию, распространенную на сайте navalny.com в материале "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ"

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МОСКВА, 11 сентября./ТАСС/. Бизнесмен Сергей Михайлов подал иск к оппозиционеру Алексею Навальному и Фонду борьбы с коррупцией из-за статьи о якобы подаренных ему президентом РФ часах. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь Люблинского суда Москвы Людмила Морозова.

"В суд поступил иск, в котором Михайлов просит признать не соответствующей действительности информацию, распространенную на сайте navalny.com в материале под заголовком "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ" и просит суд обязать ответчиков удалить ее", - сказала представитель суда, отметив, что досудебная подготовка по иску назначена на 21 сентября в 11:00 мск.

7 августа Люблинский суд Москвы отклонил другой иск предпринимателя Сергея Михайлова к Навальному и ФБК. Бизнесмен просил суд опровергнуть сведения из фильма "Чайка" на сайте chaika.navalny.com, в котором его называют криминальным авторитетом, а также удалить их с интернет-ресурса, взыскать с каждого из ответчиков по 250 тыс. рублей и оплатить все судебные издержки.

Это уже не первый иск о защите чести и достоинства к Навальному. 31 мая Люблинский суд удовлетворил иск бизнесмена Алишера Усманова к Навальному и ФБК, обязав их удалить и опровергнуть заявления о причастности бизнесмена к коррупции, а также сведения о его якобы судимости за изнасилование.

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