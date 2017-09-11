Суд оставил замгендиректора летного отряда "Россия" в СИЗО до 13 декабря

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Суд в Москве в понедельник удовлетворил ходатайство следствия и продлил на три месяца срок ареста заместителю генерального директора специального летного отряда (СЛО) "Россия" Андрею Тюрину, обвиняемому в хищении более 32 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Басманный суда продлил срок ареста в отношении Тюрина на три месяца, то есть до 13 декабря 2017 года", - сказал представитель суда.

До этой же даты в СИЗО останутся еще трое фигурантов дела - начальник производства авиационно-технической базы СЛО "Россия" Александр Рейхтман, генеральный директор ООО "Аэро-СНО" Владимир Михалевский и учредитель компании Евгений Ворновицкий.

Суть обвинений

Тюрину и Рейхтману предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничестве в особо крупном размере, совершенное группой лиц"). Вину все фигуранты дела не признают.

По данным следствия, 60-летнему Тюрину инкриминируется хищение более 32 млн рублей при закупке в 2016 году стендов для проверки гидравлических систем самолетов. По версии следствия, согласно тендеру, оборудование должно было быть новым и российского производства, а закупленными в итоге оказались использованные голландские стенды. "То, что стенды были бывшими в употреблении, а акты приемки сфальсифицированы, мой подзащитный не знал. С августа 2015 года по август 2016 года во главе летного отряда был Одинцов, который и подписывал кассовые расходы", - пояснила ранее в суде адвокат Инна Бунтина.

Как считает следствие, организатором мошеннической схемы был Тюрин, а Рейхтман оказал давление на руководителя, который подписывал акты приемки стендов. Кроме того, под стражу в рамках уголовного дела отправлены двое бизнесменов - руководители производивших и поставлявших стенды фирм Михалевский и Ворновицкий.

Тюрин в сентябре 2016 года был назначен врио начальника летного отряда после отстранения от должности прежнего руководителя Ярослава Одинцова после возбуждения дела о превышении полномочий.

Специальный летный отряд "Россия" занимается авиационным обслуживанием высших лиц государства.