Адвокат: украинца Павла Гриба обвиняют в России в содействии терроризму

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы РФ обвиняют гражданина Украины Павла Гриба в содействии террористической деятельности, он находится в СИЗО Краснодара, сообщил ТАСС в понедельник его адвокат Андрей Сабинин.

"Встретился с ним. С меня взяли подписку о неразглашении. Статья 205.1 ("Содействие террористической деятельности" - прим. ТАСС). Если он находится в СИЗО две недели, разумеется, он находится там с предъявленным обвинением", - сказал адвокат.

По словам Сабинина, Гриб содержится в СИЗО-5 ФСИН РФ в Краснодаре. Адвокат отметил, что не может уточнить срок ареста, так как не ознакомлен с материалами дела. "Я написал ходатайство об ознакомлении, а ему (Грибу - прим. ТАСС) на руки ничего не выдавали", - сказал он, добавив, что его подзащитный "чувствует себя нормально".

В правоохранительных структурах Краснодарского края ситуацию не комментируют.

Бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Белоруссии. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Белоруссии с целью выяснения местонахождения Павла Гриба. Прокуратура в Черниговской области возбудила уголовное производство по статье "Умышленное убийство" по факту исчезновения 19-летнего Павла Гриба. В Министерстве внутренних дел Белоруссии сообщили, что гражданин Украины Павел Гриб их сотрудниками не задерживался, а также не обращался в милицию.

Ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с задержанием Гриба. Согласно опубликованному в пятницу заявлению украинского внешнеполитического ведомства, он был задержан 25 августа 2017 года и находится в СИЗО в Краснодаре. Украинское министерство требовало обеспечить доступ украинских консулов к задержанному, предоставить исчерпывающую информацию о месте, причинах и обстоятельствах его задержания, условиях содержания и обеспечить его немедленное возвращение на родину.