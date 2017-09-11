СК задержал собственника обрушившегося в Балашихе здания бывшего кинотеатра

Это был не овердрафт: что происходит с картами СбербанкаЭкономика и бизнес 11 сентября, 19:24
СМИ: "Спартак" отказался от предыгровой тренировки в Словении перед матчем ЛЧСпорт 11 сентября, 19:08
Выставка бездомных кошек пройдет в МосквеСоциальная ответственность 11 сентября, 19:07
Тихонов: футболисты "Крыльев Советов" могли забить "Спартаку-2" больше трех мячейСпорт 11 сентября, 18:56
WADA и Макларен получили уведомления об исках, поданных к ним велосипедистами РФСпорт 11 сентября, 18:56
Блатт: сборные России по баскетболу образца ЧЕ 2011-го и 2017 года очень похожиСпорт 11 сентября, 18:55
Обеды в государственных школах Нью-Йорка стали бесплатнымиСоциальная ответственность 11 сентября, 18:51
Пакистанские фермеры теряют посевыСоциальная ответственность 11 сентября, 18:40
Рой Джонс стал почетным президентом Евразийской федерации профессионального боксаСпорт 11 сентября, 18:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Владелец здания бывшего кинотеатра, обрушившегося в Балашихе, задержан, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.
"В настоящее время следователями задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева. В ближайшее время следователями планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ Подмосковья.
Днем 8 сентября при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра "Союз" на улице Фадеева в Балашихе произошло обрушение части несущей стены здания на расположенные внутри здания торговые ряды. В результате обрушения пострадал ребенок, 2010 года рождения, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стоп. Также с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы двое взрослых, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Следственным отделом СК по городу Балашиха было возбуждено уголовное дело о нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В ГСУ добавили, что "продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление иных лиц, причастных к совершению данного происшествия".