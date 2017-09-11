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СК задержал собственника обрушившегося в Балашихе здания бывшего кинотеатра

Происшествия
11 сентября, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Следователи намерены возбудить ходатайство о заключении под стражу 39-летнего жителя Электростали

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Владелец здания бывшего кинотеатра, обрушившегося в Балашихе, задержан, сообщили ТАСС в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"В настоящее время следователями задержан 39-летний житель города Электросталь, являющийся собственником здания, расположенного в микрорайоне Южный города Балашиха на улице Фадеева. В ближайшее время следователями планируется возбудить перед судом ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в ГСУ Подмосковья.

Днем 8 сентября при проведении строительно-монтажных работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра "Союз" на улице Фадеева в Балашихе произошло обрушение части несущей стены здания на расположенные внутри здания торговые ряды. В результате обрушения пострадал ребенок, 2010 года рождения, он госпитализирован с черепно-мозговой травмой и множественными открытыми переломами костей правой и левой стоп. Также с повреждениями различной степени тяжести госпитализированы двое взрослых, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Следственным отделом СК по городу Балашиха было возбуждено уголовное дело о нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. В ГСУ добавили, что "продолжаются следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также установление иных лиц, причастных к совершению данного происшествия".

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