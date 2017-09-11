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Глава "Сахалинморнефтегаза" обвинил партнера в оговоре по делу о коммерческом подкупе

Происшествия
11 сентября, 19:14 UTC+3 МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

Андрей Бардин отметил, что главный свидетель обвинения имел с ним неприязненные отношения

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор дочерней компании "РН-Сахалинморнефтегаз" Андрей Бардин в понедельник в Таганском суде Москвы отверг обвинения в коммерческом подкупе на 1 млн рублей и обвинил делового партнера в оговоре, передает корреспондент ТАСС.

"Все, что указал следователь, это не правильно. И главный свидетель обвинения, директор коммерческой фирмы, имел со мной неприязненные отношения, так как он не выполнял контракты, не утилизировал нефтяные отходы, и мы писали на него заявления в полицию", - сказал Бардин, отвечая на вопрос судьи.

Бардин доставлен в суд для рассмотрения ходатайства следствия о заключении под стражу до 9 ноября.

Следователь сообщила суду, что Бардину предъявлено обвинение по ст. 204 УК РФ - "Коммерческий подкуп". При задержании в его машине был обнаружен 1 млн рублей, переданный, по версии следствия, директором коммерческой фирмы, у которого Бардин якобы требовал деньги за заключение контракта. "При Бардине обнаружены явные следы преступления, на него также указали как на лицо, причастное к противоправным деяниям, очевидцы", - сказала в суде следователь.

В свою очередь Бардин пояснил суду, что предполагаемая сумма подкупа оказалась в его машине во время деловой встречи с директором коммерческой фирмы. "Мы встречались в аэропорту, стояли возле машины, курили, и тут подходят оперативники. В этот момент появляется пакет с деньгами, я не знаю, как это произошло", - сказал он.

Адвокат Бардина попросил суд освободить его под домашний арест в связи с тем, что обвинения касаются предпринимательской деятельности, и биография обвиняемого не оставляет сомнений в его добропорядочности.

"РН-Сахалинморнефтегаз" является дочерней компанией "Роснефти" и оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).

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