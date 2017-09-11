Глава дочерней компании "Роснефти" арестован до ноября по обвинению в коммерческом подкупе

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Таганский суд Москвы в понедельник заключил под стражу до 9 ноября генерального директора дочерней компании "РН-Сахалинморнефтегаз" Андрея Бардина по делу о коммерческом подкупе на 1 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Удовлетворить ходатайство следствия, избрать в отношении Бардина меру пресечения в виде содержания под стражей до 9 ноября", - огласила решение судья.
Бардин в суде отверг обвинения и заявил об оговоре главного свидетеля по делу - своего делового партнера. По его словам, главный свидетель обвинения - директор коммерческой фирмы - имел с ним неприязненные отношения, так как не выполнял контракты, не утилизировал нефтяные отходы, на него были написаны заявления в полицию.
Следователь в свою очередь сообщила суду, что Бардину предъявлено обвинение по ст. 204 УК РФ - "Коммерческий подкуп". При задержании в машине Бардина был обнаружен миллион рублей, переданный, по версии следствия, директором коммерческой фирмы, у которого Бардин якобы требовал деньги за заключение контракта. Представитель СК добавила, что при Бардине обнаружены явные следы преступления, на него также указали очевидцы как на лицо, причастное к противоправным деяниям.
Бардин пояснил суду, что предполагаемая сумма подкупа оказалась в его машине во время деловой встречи с директором коммерческой фирмы. Адвокат обвиняемого просил суд освободить его под домашний арест в связи с тем, что обвинения касаются предпринимательской деятельности, и его биография не оставляет сомнений в добропорядочности.
"РН-Сахалинморнефтегаз" является дочерней компанией "Роснефти" и оператором разработки шельфового месторождения нефти и газа Одопту-море (Северный купол).