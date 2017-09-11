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Вандалы повредили купол филармонии в открывшемся в Москве парке "Зарядье"

Происшествия
11 сентября, 20:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, сентября. /ТАСС

В компании "Мосинжпроект" заявили, что все повреждения будут устранены в кратчайшие сроки

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Медиацентр на территории парка "Зарядье"

Медиацентр на территории парка "Зарядье"

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Вандалы повредили стеклянную крышу филармонии и окно медиацентра в открывшемся в столице ландшафтном парке "Зарядье". Как сообщается в понедельник на портале мэра и правительства Москвы, ремонт конструкций осложняется уникальностью поврежденных элементов.

"Характер повреждения одного из треугольников стеклянной коры свидетельствует о том, что было какое-то физическое воздействие. Треснуло также световое окно на крыше павильона "Медиацентр". <...> Это явно произошло от удара каким-то предметом", - приводятся на портале слова директора по проектированию гражданских проектов АО "Мосинжпроект" Галины Гордюшиной.

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Она добавила, что повреждения будут устранены в кратчайшие сроки, но это потребует сложных и дорогих работ. "Стекла разные, они спроектированы по специальной технологии. Замена одного стеклянного треугольника - это не только дорого, но и требует сложной технической работы", - рассказала Гордюшина.

Директор "Зарядья" Павел Трехлеб в свою очередь призвал посетителей быть более внимательными к парку. "Всем нам - разработчикам, строителям, сотрудникам "Зарядья" - очень обидно видеть подобное халатное отношение и к объектам парка, и к его ботанической коллекции. Хотелось бы обратиться ко всем посетителям с просьбой быть более внимательными, беречь парк, созданный специально для вас", - приводятся его слова на портале.

Парк "Зарядье"

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября к 870-летию Москвы на месте снесенной в 2006 году гостиницы "Россия". Парк назван в честь одного из древнейших районов в центре Москвы, к востоку от Кремля, в южной части Китай-города. Район получил свое название, так как находился за торговыми рядами на Красной площади.

Площадь объекта составляет 130 тыс. кв. метров. Он стал первым крупным парком, созданным в столице за последние 50 лет. "Зарядье" создано на принципах ландшафтного урбанизма: людям не навязываются определенные маршруты, а растения могут расти свободно. Посетители могут сидеть на траве. На территорию парка перенесены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга. Они террасами спускаются от улицы Варварки к Москва-реке.

В парке разместились филармония, парящий мост, научно-познавательный центр "Заповедное посольство", тематический центр "Ледяная пещера", экспозиционный культурный комплекс и медиацентр.

В создании парка использованы инновационные технологии. Огромный стеклянный купол концертного зала оснащен 150 солнечными батареями, также в куполе предусмотрено смотровое окно с панорамным видом на Кремль.

Вход в парк будет бесплатным и круглосуточным.

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