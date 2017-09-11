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Главред "Эха Москвы в Пскове" заявил, что обыск связан с нарушениями на выборах

Происшествия
11 сентября, 20:11 UTC+3 ТАСС

Максим Костиков добавил, что к редакционной деятельности это не имеет отношения

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ТАСС, 11 сентября. Полиция провела в понедельник обыск в редакции радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" в связи с нарушениями, допущенными в ходе предвыборной кампании и ставшими предметом для возбуждения уголовного дела, к редакционной деятельности это отношения не имеет, сообщил ТАСС директор медиахолдинга "Гражданская пресса" и главный редактор радиостанции "Эха Москвы в Пскове" Максим Костиков.

Ранее об обысках в псковской редакции сообщил главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. По его словам, в редакции шла выемка документов. Венедиктов пообещал при необходимости предоставить псковским коллегам необходимую поддержку, в том числе юридическую.

"Это действия не в отношении нас. Мы в данной ситуации просто оказались как одна из структур, одно из средств массовой информации, которое размещало предвыборную рекламу <...> Никаких претензий к правоохранительным органам нет", - сказал Костиков.

Обыск, по его словам, продолжался несколько часов и уже закончен, редакция восстановила свою обычную работу. Костиков отметил, что на прошлой неделе правоохранительные органы попросили редакцию предоставить информацию, касающуюся размещения предвыборных материалов одного из избирательных объединений. "Мы предоставили копии документов в УВД", - сказал он.

Официальным комментарием управления МВД по Псковской области ТАСС пока не располагает.

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