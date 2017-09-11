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Во Флориде ураган "Ирма" оставил без электроэнергии 6,5 млн потребителей

Происшествия
11 сентября, 22:02 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС

Восстановлением электроснабжения занимаются 19,5 тыс. специалистов энергетической компании Florida Power and Light

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Около 6,5 млн потребителей остались без электроэнергии из-за урагана "Ирма". Об этом сообщило в понедельник информационное агентство Associated Press (AP) со ссылкой на председателя правления энергетической компании Florida Power and Light Эрика Силейджи.

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По его словам, сейчас восстановлением электроснабжения занимаются 19,5 тыс. специалистов компании. Оценка нанесенного ураганом ущерба продолжается. На завершение работ, по его словам, потребуется несколько дней, а в некоторых районах, где повреждения электросетей особенно значительны, ремонтные работы займут недели.

По данным агентства AP, ураганный ветер нарушил электроснабжение в отдельных районах штатов Джорджия и Северная Каролина. В Джорджии, по оценкам, нарушено электроснабжение около 570 тыс. потребителей, а в Северной Каролине - 80 тыс.

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