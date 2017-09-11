Сбой в метро Москвы 10 сентября вызван потерей управления поездом

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МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Сбой на Арбатско-Покровской линии метро Москвы вечером воскресенья произошел из-за того, что машинист потерял контроль управления следовавшим в тупик поездом, предполагаемые виновники временно отстранены от работы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного метрополитена.
"10 сентября 2017 года в 17 часов 45 минут при выполнении маневровых работ на технологических путях за пределами станции "Щелковская" Арбатско-Покровской линии произошла кратковременная потеря машинистом контроля управления поездом. Поезд следовал в тупик без пассажиров. Для обеспечения безопасности движения было приостановлено движение на восточном участке Арбатско-Покровской линии. В результате инцидента никто не пострадал", - сказали в пресс- службе.
"После оперативного обследования инфраструктуры на служебных путях станции "Щелковская", предназначенных для оборота составов, станция была открыта через шесть минут, движение было восстановлено и введено в график. Данный инцидент не повлиял на безопасность движения других поездов и безопасность пассажиров", - добавил собеседник агентства.
Руководство метрополитена выясняет причины инцидента. По предварительным данным, речь идет о человеческом факторе - технической неисправности поезда обнаружено не было.