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"Ирма" стала причиной самого сильного за 100 лет наводнения в Джексонвилле

Происшествия
11 сентября, 23:57 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, сентября. /ТАСС

Уровень воды в некоторых районах в центральной части города может достигать 1,2 метра

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НЬЮ-ЙОРК, 11 сентября. /ТАСС/. Ураган "Ирма", ослабевший в понедельник до тропического шторма, стал причиной самого сильного за 100 лет наводнения в Джексонвилле (штат Флорида). Об этом сообщила журналистам представитель Национальной метеослужбы Энжи Иньеди.

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"Исторический максимум подъема вод, установленный в 1864 году, уже преодолен", - отметила она. Уровень воды в некоторых районах в центральной части города может достигать 1,2 метра.

В этой связи власти Джексонвилла в социальных сетях предупреждают горожан о необходимости избегать затопленных участков городских улиц, а те, кто не может покинуть своих домов и кому требуется помощь, должны вывешивать на дверях белые полотнища.

Эпицентр "Ирмы", по данным Национального центра по наблюдению за ураганами, сейчас находится в 85 км к востоку от Талахасси (штат Флорида) и смещается в северо-западном направлении со скоростью около 28 км/ч. Скорость ветра в эпицентре - около 95 км/ч или 26,3 м/с. "Ирма" перемещается в юго-восточные районы штата Джорджия, а во вторник затронет восточные районы штата Алабама.

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