Число жертв непогоды в Италии достигло семи человек

РИМ, 12 сентября. /ТАСС/. Число жертв непогоды, обрушившейся в ночь на воскресенье на итальянский город Ливорно (в Тоскане), достигло семи человек. Как сообщает агентство ANSA, спасатели обнаружили в понедельник тело 34-летней женщины, ранее считавшейся пропавшей без вести.

Один человек по-прежнему считается пропавшим без вести, уточняет агентство. Власти Ливорно объявили о гражданском трауре, который продлится до дня похорон всех погибших.

Сильнейший дождь привел к сходу оползней в городе на Тирренском побережье, что привело к обрушения жилых домов. В частности, под руинами оказалась погребена целая семья, в том числе один ребенок. Грозовой фонд пришел на Апеннины после одного из самых жарких летних сезонов, зарегистрированных за последние 200 лет. Во многих районах страны дождей не было более трех месяцев, что привело к засухе и лесным пожарам. Начавшийся дождь отличался той же аномальной интенсивностью, что и предшествующая жара. Удару стихии подвергся не только север Тосканы, но и столичная область Лацио, включая Рим. В настоящее время грозовой фронт смещается к югу.