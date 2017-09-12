У жителя Приморья изъяли более 400 фрагментов туш диких животных

ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Пограничники и таможенники изъяли у жителя Приморья около 400 фрагментов туш диких животных, в том числе амурского тигра, которые он хранил в морозильной камере в пристройке к дому. Об этом сообщили во вторник в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю.

"При досмотре грузовой машины под управлением 55-летнего жителя Приморского края было обнаружено и изъято четыре фрагмента амурского тигра. Еще 70 кг ценных дериватов было обнаружено в поселке Терней - по месту проживания приморца. На чердаке нежилого помещения хранились высушенные кости скелета, предположительно, амурского тигра. Морозильная камера, находящаяся в пристройке к жилому дому, была доверху набита дериватами диких животных", - рассказали в ведомстве.

"Всего насчитали около 400 различных фрагментов тел диких животных (конечности, внутренние органы)", - уточнили в управлении.

Часть изъятых костей принадлежат амурскому тигру, выяснили сотрудники АНО "Центр "Амурский тигр", которые оценили ущерб от убийства животного в 1,1 млн рублей. "Надеемся, что в ходе следствия будет установлено, у кого данный гражданин приобретал части тела амурского тигра. А в результате квалифицированного расследования все виновные лица будут найдены и понесут справедливое наказание", - заявил директор дальневосточного филиала организации Сергей Арамилев.

Сейчас проводятся экспертизы по другим дериватам, определяется причиненный ущерб.