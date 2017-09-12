В Гаване проводятся работы по ликвидации последствий урагана "Ирма"

ГАВАНА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Гавана приходит в себя после разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в минувшие выходные.

В понедельник вода на улицах города практически спала. Сотрудники коммунальных служб и военнослужащие приступили к ликвидации последствий урагана. Однако, как ожидается, на это уйдет не одна неделя.

Во многих местах невозможно проехать на автомобиле из-за перекрывающих дорогу сломанных или вырванных с корнем деревьев. На некоторых улицах не работают светофоры, в связи с чем движение вручную регулируют полицейские. Работа наземного общественного транспорта восстановлена лишь частично.

Третьи сутки без электричества

Большая часть города уже третьи сутки обесточена. На заправках образовались очереди за дизельным топливом для электрогенераторов.

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро распорядился направить все силы на восстановление оборванных линий электропередачи.

Жители некоторых районов остаются без воды, телефонная связь работает с перебоями. Закрыты школы, многие магазины и государственные учреждения.

Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти планирует восстановить работу в 12:00 (19:00 мск) 12 сентября.

"Потеряли все"

В субботу на Гавану обрушились волны высотой до 11 м, вода проникла вглубь города более чем на 500 м. Оказались затоплены гаванская набережная Малекон и многие улицы вдоль береговой линии.

Перед приближением урагана около 10 тыс. жителей Гаваны были эвакуированы из прибрежных зон в безопасные места. Большинство из них были размещены в убежищах, оборудованных, в основном, в зданиях школ.

В понедельник почти все люди смогли вернуться в свои дома. Многие горожане вынесли на просушку на тротуары мебель, матрасы и другие вещи.

"Такого наводнения в Гаване никогда раньше не было. Вода залила весь первый этаж дома - до потолка. Мы потеряли все, что у нас было", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница района Центральная Гавана, наиболее сильно пострадавшего из-за наводнения.

10 погибших и огромный ущерб

По данным властей, "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек. Большинство людей погибло в результате обрушения зданий, в которых они находились во время стихийного бедствия.

"Ирма" стала для Кубы самым смертоносным ураганом со времен "Деннис" в 2005 году, когда погибли 16 человек.

Эксперты уже приступили к оценке ущерба, нанесенного ураганом. "Ирма", названная экспертами самым мощным ураганом из когда-либо формировавшихся в Атлантике, причинила нашей стране серьезный ущерб, размер которого еще предстоит подсчитать. Были разрушены многие жилые строения, нарушена работа энергосистемы, нанесен урон сельскому хозяйству", - заявил Рауль Кастро в обращении к народу, зачитанном по кубинскому телевидению.

Серьезно пострадали посадки сахарного тростника, бананов и табака.

Туристический сезон под угрозой

Большой урон был нанесен туристической отрасли - в результате прохождения "Ирмы" пострадали курорты Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария, расположенные на островах у северного побережья Кубы. Обслуживающий эти острова аэропорт почти полностью разрушен, многие отели придется отстраивать практически заново.

Вместе с тем кубинский лидер заверил, что курорты будут восстановлены к началу высокого туристического сезона, который начнется на Кубе в декабре. Туризм является для Кубы одним из главных источников валютных поступлений.