В Гаване проводятся работы по ликвидации последствий урагана "Ирма"

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ГАВАНА, 12 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Бекренев/. Гавана приходит в себя после разрушительного урагана "Ирма", обрушившегося на Кубу в минувшие выходные.
В понедельник вода на улицах города практически спала. Сотрудники коммунальных служб и военнослужащие приступили к ликвидации последствий урагана. Однако, как ожидается, на это уйдет не одна неделя.
Во многих местах невозможно проехать на автомобиле из-за перекрывающих дорогу сломанных или вырванных с корнем деревьев. На некоторых улицах не работают светофоры, в связи с чем движение вручную регулируют полицейские. Работа наземного общественного транспорта восстановлена лишь частично.
Большая часть города уже третьи сутки обесточена. На заправках образовались очереди за дизельным топливом для электрогенераторов.
Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро распорядился направить все силы на восстановление оборванных линий электропередачи.
Жители некоторых районов остаются без воды, телефонная связь работает с перебоями. Закрыты школы, многие магазины и государственные учреждения.
Международный аэропорт Гаваны имени Хосе Марти планирует восстановить работу в 12:00 (19:00 мск) 12 сентября.
В субботу на Гавану обрушились волны высотой до 11 м, вода проникла вглубь города более чем на 500 м. Оказались затоплены гаванская набережная Малекон и многие улицы вдоль береговой линии.
Перед приближением урагана около 10 тыс. жителей Гаваны были эвакуированы из прибрежных зон в безопасные места. Большинство из них были размещены в убежищах, оборудованных, в основном, в зданиях школ.
В понедельник почти все люди смогли вернуться в свои дома. Многие горожане вынесли на просушку на тротуары мебель, матрасы и другие вещи.
"Такого наводнения в Гаване никогда раньше не было. Вода залила весь первый этаж дома - до потолка. Мы потеряли все, что у нас было", - рассказала корреспонденту ТАСС жительница района Центральная Гавана, наиболее сильно пострадавшего из-за наводнения.
По данным властей, "Ирма" унесла на Кубе жизни 10 человек. Большинство людей погибло в результате обрушения зданий, в которых они находились во время стихийного бедствия.
"Ирма" стала для Кубы самым смертоносным ураганом со времен "Деннис" в 2005 году, когда погибли 16 человек.
Эксперты уже приступили к оценке ущерба, нанесенного ураганом. "Ирма", названная экспертами самым мощным ураганом из когда-либо формировавшихся в Атлантике, причинила нашей стране серьезный ущерб, размер которого еще предстоит подсчитать. Были разрушены многие жилые строения, нарушена работа энергосистемы, нанесен урон сельскому хозяйству", - заявил Рауль Кастро в обращении к народу, зачитанном по кубинскому телевидению.
Серьезно пострадали посадки сахарного тростника, бананов и табака.
Большой урон был нанесен туристической отрасли - в результате прохождения "Ирмы" пострадали курорты Кайо-Коко и Кайо-Санта-Мария, расположенные на островах у северного побережья Кубы. Обслуживающий эти острова аэропорт почти полностью разрушен, многие отели придется отстраивать практически заново.
Вместе с тем кубинский лидер заверил, что курорты будут восстановлены к началу высокого туристического сезона, который начнется на Кубе в декабре. Туризм является для Кубы одним из главных источников валютных поступлений.