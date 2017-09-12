В Японии из-за жары за неделю госпитализировали свыше 750 человек

ТОКИО, 12 сентября. /ТАСС/. По крайней мере 773 человека госпитализированы с тепловыми ударами в Японии за прошедшую неделю из-за сильной жары. Об этом сообщило во вторник Главное пожарное управление страны, выполняющее также функции МЧС и скорой помощи.

Отмечается, что число пострадавших снизилось почти вдвое по сравнению с прошлой неделей. Это связывается с тем, что жара постепенно спадает, а на обширных территориях страны сейчас идут дожди.

С момента наступления жары в Японии 1 мая из-за резкого повышения температуры воздуха скончались по крайней мере 44 человек. Местные власти призывают людей употреблять как можно больше жидкости, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце. В прошлом году из-за жары в стране погибли более 100 человек, десятки тысяч попали в больницы.