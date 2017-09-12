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Тропический циклон "Ирма" потерял характеристики шторма и продолжит слабеть

Происшествия
12 сентября, 6:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 12, сентября. /ТАСС

Скорость ветра в эпицентре циклона составляет около 15,6 м/с

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НЬЮ-ЙОРК, 12 сентября. /ТАСС/. Тропический циклон "Ирма" на юго-востоке США потерял характеристики шторма и продолжит слабеть по мере продвижения вглубь континента. Об этом сообщила в понедельник американская Национальная метеорологическая служба.

По ее данным, атмосферное явление уже ослабело до категории так называемой тропической депрессии - циклона самой низкой интенсивности. "Ирма" в настоящий момент находится рядом с границей между штатами Джорджия и Алабама продолжает движение в северо-западном направлении со скоростью около 6,5 м/с. Скорость ветра в эпицентре циклона составляет около 15,6 м/с. При этом метеорологи отмечают, что в своем нынешнем состоянии "Ирма" пока продолжает приносить с собой мощные ветра и проливные дожди.

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Основной удар стихии в США принял на себя штат Флорида, на который "Ирма" обрушилась в виде урагана четвертой категории в минувшее воскресенье. Шторм вынудил власти провести одну из крупнейших в истории штата операций по эвакуации жителей, она коснулась более 6,3 млн человек. Свыше 6,5 млн домов и предприятий остались без электроэнергии. Более 116 тыс. жителей штата с населением 20 млн человек были размещены в 530 временных убежищах.

Власти Флориды только начинают подсчитывать размеры ущерба, нанесенного стихией. Значительные части городов на западном и восточном побережьях, включая Джексонвилл, Нейплс, Тампу, оказались затоплены. По словам мэра Майами Томаса Регаладо, до 70% города оказалось обесточено, повалены тысячи деревьев. По оценкам специалистов, опрошенных телеканалом ABC, общий ущерб от стихийного бедствия может составить до $100 млрд.

Наиболее тяжелая ситуация сложилась на архипелаге Флорида-Кис у южного побережья штата, который первым принял на себя удар стихии. Население этой группы островов, соединенных единственной автотрассой, составляет более 80 тыс. человек. Подавляющее большинство из них было эвакуировано, однако около 5 тыс. человек решили переждать шторм на островах. Губернатор Флориды Рик Скотт, облетевший в понедельник пострадавшие районы, заявил, что "Ирма" "буквально опустошила" Флорида-Кис.

Число жертв шторма в США, по данным агентства AP, составляет как минимум десять человек. Большинство погибших пришлось на Флориду, случаи гибели также зафиксированы в штатах Джорджия и Южная Каролина. Всего в результате разгула стихии в странах Карибского бассейна и США погибли в общей сложности более 40 человек.

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