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В Китае суд оштрафовал организаторов финансовой пирамиды на $276,2 млн

Происшествия
12 сентября, 6:55 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 12, сентября. /ТАСС

Главный подозреваемый по делу приговорен к пожизненному тюремному заключению и лишению политических прав

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ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Первый суд средней ступени китайской столицы во вторник приговорил 26 подозреваемых в организации крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды Ezubao к тюремным срокам и денежным штрафам на общую сумму в 1,8 млрд юаней (около $276,2 млн).

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Согласно опубликованному решению суда, они признаны виновными в мошенничестве при аккумулировании денежных средств, а также контрабанде драгоценных металлов.

Главный подозреваемый по этому делу, председатель совета директоров Yucheng Global (материнская компания Ezubao) Дин Нин приговорен к пожизненному тюремному заключению и лишению политических прав. Власти конфискуют его имущество общей стоимостью 500 тыс. юаней (порядка $76,6 тыс.), кроме того, осужденный должен будет заплатить штраф в 100 млн юаней (около $15,3 млн).

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