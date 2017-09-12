В Китае суд оштрафовал организаторов финансовой пирамиды на $276,2 млн

ПЕКИН, 12 сентября. /ТАСС/. Первый суд средней ступени китайской столицы во вторник приговорил 26 подозреваемых в организации крупнейшей в истории страны финансовой пирамиды Ezubao к тюремным срокам и денежным штрафам на общую сумму в 1,8 млрд юаней (около $276,2 млн).

Согласно опубликованному решению суда, они признаны виновными в мошенничестве при аккумулировании денежных средств, а также контрабанде драгоценных металлов.

Главный подозреваемый по этому делу, председатель совета директоров Yucheng Global (материнская компания Ezubao) Дин Нин приговорен к пожизненному тюремному заключению и лишению политических прав. Власти конфискуют его имущество общей стоимостью 500 тыс. юаней (порядка $76,6 тыс.), кроме того, осужденный должен будет заплатить штраф в 100 млн юаней (около $15,3 млн).