Суд по делу экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина отложен до 18 сентября

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Городской суд Южно-Сахалинска отложил во вторник продолжение рассмотрения дела экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина на 18 сентября. Причиной стала болезнь адвоката Хорошавина, сообщили в городском суде.

"Продолжение рассмотрения дела отложено из-за болезни адвоката Хорошавина до 18 сентября", - сообщили в суде.

Суд должен был продолжить во вторник рассмотрение дела Хорошавина, прерванное 4 сентября из-за болезни экс-губернатора.

Суд Южно-Сахалинска приступил к рассмотрению дела Хорошавина 6 марта. В деле насчитывается девять эпизодов получения взяток на сумму 522 млн рублей. На скамье подсудимых также находятся заместитель экс-губернатора Сергей Карепкин и советник Андрей Икрамов, экс-министр сельского хозяйства и продовольствия Николай Борисов. Они обвиняются в совершении преступлений по статьям УК РФ "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем".

С 20 июля заседания суда из-за плохого самочувствия обвиняемых неоднократно переносились. В начале августа в суд дважды вызвали скорую помощь. У экс-губернатора Сахалинской области медики диагностировали повышенное давление, у его помощника Икрамова - гипертонический криз.