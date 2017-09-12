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В Волгоградской области восстановлено газоснабжение

Происшествия
12 сентября, 7:09 UTC+3 ТАСС

В Старополтавском районе из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов

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ТАСС, 12 сентября. Ремонтные бригады полностью восстановили подачу газа в Старополтавском районе Волгоградской области, где в понедельник из-за повреждения газопровода без газоснабжения оставались более 1 тыс. абонентов. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"Аварийно-восстановительные работы завершены, пуск газа был начат потребителям в понедельник в 17:05 (мск). На данный момент газоснабжение потребителей полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

Повреждение полиэтиленового газопровода высокого давления в селе Черебаево Старополтавского района области произошло в понедельник в 11:50 (мск) из-за проведения несогласованных земляных работ организацией "Саратовнефтегаз". В результате было прекращено газоснабжение 1,028 тыс. абонентов. По данным Минэнерго РФ, поврежденный газопровод принадлежит администрации Старополтавского района, обслуживается компанией "Газпром газораспределение Волгоград".

"Газпром газораспределение Волгоград" - региональная газораспределительная компания, дочернее зависимое общество АО "Газпром газораспределение". В структуру входят три межрайонных газовых предприятия и 13 филиалов, каждый из которых обеспечивает эксплуатацию газопроводов нескольких районов Волгоградской области.

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