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Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе на "Комсомольской" в Москве

Происшествия
12 сентября, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Наряд скорой помощи госпитализировал обнаруженного с огнестрельным ранением мужчину

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестного, устроившего стрельбу в подземном переходе на станции метро "Комсомольская" в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичном ГУ МВД, инцидент произошел в понедельник вечером.

"В подуличном переходе станции метро "Комсомольская" с огнестрельным ранением головы обнаружен житель Вологды, 1987 года рождения, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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