Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе на "Комсомольской" в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестного, устроившего стрельбу в подземном переходе на станции метро "Комсомольская" в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичном ГУ МВД, инцидент произошел в понедельник вечером.

"В подуличном переходе станции метро "Комсомольская" с огнестрельным ранением головы обнаружен житель Вологды, 1987 года рождения, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.