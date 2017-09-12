Неизвестный устроил стрельбу в подземном переходе на "Комсомольской" в Москве

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция ищет неизвестного, устроившего стрельбу в подземном переходе на станции метро "Комсомольская" в Москве. Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичном ГУ МВД, инцидент произошел в понедельник вечером.
"В подуличном переходе станции метро "Комсомольская" с огнестрельным ранением головы обнаружен житель Вологды, 1987 года рождения, который нарядом скорой помощи госпитализирован в медучреждение", - сказал собеседник агентства.
По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.