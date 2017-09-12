ТАСС, 12 сентября. Посольство РФ в Колумбии подтвердило информацию о смерти россиянина Арсена Восканяна, который пропал в ноябре 2016 года, предположительно, он погиб при попытке бежать из плена. Об этом во вторник российская дипмиссия сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

"По поводу того, что случилось в тот трагический день (речь идет об апреле текущего года), существуют разные версии. Очевидно одно: господин Арсен Восканян погиб. Предположительно, при попытке бежать из плена", - говорится в сообщении посольства.

Ранее сообщалось, что посольство проверяет информацию об убийстве повстанцами находившегося у них в заложниках россиянина Арсена Восканяна. По информации агентства Reuters, колумбийская повстанческая группировка Армия национального освобождения выступила с утверждением, согласно которому находившийся у нее в плену Восканян был убит при попытке к бегству в апреле 2017 года. Ранее мятежники заявляли, что заложнику удалось бежать. По версии агентства, мужчина попал в плен в ноябре 2016 года, когда пытался незаконно переправить в Армению редких ядовитых лягушек.

Согласно сообщению посольства, в ходе проверки информации об убийстве россиянина дипведомство использовало "все возможные каналы, как официальные (власти Колумбии, Международный Красный Крест и др.), так и неофициальные". Однако точную причину смерти россиянина так и не удалось установить.

"В настоящее время мы находимся в тесном контакте с компетентными ведомствами Колумбии, международными структурами, а также с родственниками погибшего с тем, чтобы обеспечить передачу захороненного повстанцами тела", - отмечается в сообщении.