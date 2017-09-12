В Египте в ДТП с микроавтобусом и грузовиком погибли 15 человек

КАИР, 12 сентября. /ТАСС/. По меньшей мере 15 человек погибли во вторник в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Египте. Об этом сообщило издание "Аль-Яум ас-Сабиа". Один пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

ДТП произошло утром в провинции Бени-Суэйф к югу от Каира. По данным полиции, в туннеле столкнулись двигавшиеся на большой скорости микроавтобус с людьми и груженный кирпичами фургон с прицепом.

Египет занимает 16-е место среди арабских государств и 109-е в мире по показателю смертности на дорогах - ежегодно ДТП в стране уносят жизни до 10 тысяч человек. Несмотря на то, что египетские власти еще несколько лет назад всерьез взялись за наведение порядка на дорогах, выправить ситуацию пока не удается. Многие местные водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне. Именно это, а также изношенность автопарка и неудовлетворительное состояние трасс является причиной большого числа аварий в Египте.