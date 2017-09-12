Три человека погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Суровикинском районе Волгоградской области, в результате которого во вторник утром погибли три человека и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

"12 сентября примерно в 06:00 (мск) в Суровикинском районе на федеральной автодороге "Волгоград - К. Шахтинский" произошло столкновение автомашин Lada Granta и Chevrolet Lanos. В результате ДТП двое пассажиров Lada Granta и пассажир Chevrolet от полученных травм скончались на месте аварии. Водители обеих автомашин с травмами доставлены в больницу",- говорится в сообщении.