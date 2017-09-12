Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 12.09:
$ 57.17
€ 68.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Три человека погибли и двое пострадали в ДТП под Волгоградом

Происшествия
12 сентября, 9:44 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 12, сентября. /ТАСС

Пострадавшие доставлены в больницу

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОЛГОГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Суровикинском районе Волгоградской области, в результате которого во вторник утром погибли три человека и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

"12 сентября примерно в 06:00 (мск) в Суровикинском районе на федеральной автодороге "Волгоград - К. Шахтинский" произошло столкновение автомашин Lada Granta и Chevrolet Lanos. В результате ДТП двое пассажиров Lada Granta и пассажир Chevrolet от полученных травм скончались на месте аварии. Водители обеих автомашин с травмами доставлены в больницу",- говорится в сообщении.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Турция внесла России задаток за зенитные ракетные системы С-400
2
ЕС призвал освободить замглавы крымско-татарского "меджлиса" Чийгоза
3
Новые санкции ООН против КНДР: США добились ужесточения, пойдя на серьезные уступки
4
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
5
Это был не овердрафт: что происходит с картами Сбербанка
6
В Кузбассе пенсионерка выжила в тайге, неделю питаясь ягодами и греясь в листве
7
Воскресная вспышка на Солнце вызовет на Земле магнитную бурю в ночь на 13 сентября
Темы дня
Новости партнеров
Реклама