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Число пострадавших в ДТП с поездом в ХМАО выросло до 20 человек

Происшествия
12 сентября, 10:07 UTC+3 ТАСС

К медикам обратились еще два пассажира, которым оказали помощь амбулаторно

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На месте столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Югре. 9 сентября 2017

На месте столкновения пассажирского поезда с грузовым автомобилем в Югре. 9 сентября 2017

© Пресс-служба ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре/ТАСС

ТАСС, 12 сентября. Количество пострадавших в результате столкновения поезда Адлер - Нижневартовск и грузовика в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО - Югра) увеличилось до 20 человек. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

"Число пострадавших в результате столкновения грузового автомобиля с поездом № 346 Адлер - Нижневартовск на переезде Мыхпаевский увеличилось до 20 человек. В медицинское учреждение обратились еще два пассажира. Им оказали помощь амбулаторно, госпитализация не потребовалась" - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что на стационарном лечении находятся 15 человек, в том числе четверо детей. "В ближайшее время троих пострадавших выпишут домой. Также отмечается положительная динамика у пациентов, состояние которых накануне оценивалось как тяжелое. Состояние крайне тяжелых пациентов без изменений", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что 9 сентября на 901-м км перегона Мегион - Нижневартовск на железнодорожном переезде самосвал "Ивеко" столкнулся с движущимся поездом № 346 Адлер - Нижневартовск, в результате были повреждены несколько вагонов.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала распоряжение о выделении пострадавшим из резервного фонда правительства региона материальной компенсации в сумме 3,3 млн рублей. Единовременную выплату в 300 тыс. рублей направят гражданам, получившим тяжелые травмы, по 200 тыс. рублей получат пострадавшие с травмами средней степени и по 100 тыс. рублей - с легкой.

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