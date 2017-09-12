Суд оставил под арестом фигуранта дела о падении в море автобуса в Краснодарском крае

КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд рассмотрел жалобу на арест предпринимателя, задержанного по делу о падении автобуса в море в Краснодарском крае, в результате которого погибли 19 человек, и оставил решение о мере пресечения без изменений. Об этом сообщили во вторник ТАСС в суде.

"Поступала жалоба, ее рассмотрели, решение оставили без изменений", - сказал собеседник агентства об арестованном индивидуальном предпринимателе Юрии Вечерадзе.

Он добавил, что данных об обжаловании ареста водителя автобуса Карапета Микаеляна в суде нет.

ДТП произошло утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края: автобус, возвращавшийся с вахты и перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море, погибли 19 человек, более 30 выжили. Подозреваемыми стали водитель автобуса, а также индивидуальный предприниматель, который владел транспортным средством. В конце августа Темрюкский районный суд арестовал фигурантов дела на два месяца.