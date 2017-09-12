"Тверской стрелок" в последнем слове принес извинения

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ТВЕРЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Житель Москвы Сергей Егоров, обвиняемый в убийстве девяти человек в одном из дачных поселков Тверской области, в последнем слове принес извинения, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
"Хочу сказать. Простите", - сказал Егоров в Тверском областном суде, где идет процесс.
Ранее Егоров попросил приговорить его к казни.
В ночь на 4 июня в садовом товариществе вблизи поселка городского типа Редкино в Конаковском районе Тверской области Егоров расстрелял из охотничьего карабина девять человек. Он был задержан на месте преступления местным участковым и сотрудником ГИБДД.
В ходе расследования было установлено, что вечером 3 июня Егоров распивал с дачниками спиртные напитки на одном из участков. Между участниками застолья возник конфликт, после чего Егоров покинул компанию. Вооружившись карабином, он вернулся на участок и расстрелял обидчиков. Одной женщине, Марине Коныгиной, удалось спрятаться в дачном доме, благодаря чему она выжила.
Следственный комитет предъявил Егорову обвинение по статье УК РФ "Убийство двух и более лиц". По результатам психиатрической экспертизы он был признан вменяемым. Ему грозит пожизненное лишение свободы.