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Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах

Происшествия
12 сентября, 11:42 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 12, сентября. /ТАСС

Оперативные службы проверяют здания

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ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Учеников и сотрудников семи школ эвакуировали в Перми из-за сообщений о заложенных бомбах, в общей сложности эвакуировано более 5,7 тыс. человек. Об этом во вторник сообщает Министерство территориальной безопасности Пермского края.

"12 сентября 2017 года с 11:10 до 11:26 в семь школ города Перми и административные здания поступили анонимные звонки о заложенных взрывных устройствах. В течение 30 минут с момента получения информации из учебных учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5 706 человек. В настоящее время проводится обследование зданий оперативными службами управления МВД по Пермскому краю и Росгвардии с применением служебно-розыскных собак", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, учащиеся первой и второй смен в сопровождении родителей и родственников отправлены домой.

Как сообщают местные СМИ, помимо школ в Перми эвакуировали сотрудников администрации Перми, студентов и сотрудников Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), а также пассажиров и сотрудников городского автовокзала.

Официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

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