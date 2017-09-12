Следователи ищут неизвестного, зарезавшего девушку на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи разыскивают неизвестного, зарезавшего 23-летнюю девушку около дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По данным следствия, утром 12 сентября вблизи жилого дома на Краснодарской улице прохожими было обнаружено тело 23-летней девушки с колото-резаными ранениями в области туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте", - сообщила она.

По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.