Следователи ищут неизвестного, зарезавшего девушку на юго-востоке Москвы

Кобзон готов стать доверенным лицом Путина, если тот решит участвовать в выборах 2018 годаПолитика 12 сентября, 13:28
Величкин: ХК "Металлург" не завершил перестройку игры после ухода Зарипова и АнтипинаСпорт 12 сентября, 13:26
Москвичи смогут сделать прививку от гриппа в МФЦМосква 12 сентября, 13:16
Минфин планирует обязать работодателей предлагать работникам участие в ИПКЭкономика и бизнес 12 сентября, 13:07
"Роснефть" оспорила в суде предписания ФАС по закупкам трубЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:56
Прямые авиарейсы из Абакана в Норильск возобновятся с 20 сентябряЭкономика и бизнес 12 сентября, 12:53
Олег Королев поздравил стрелка из Липецкой области с победой на чемпионате мираНовости партнеров 12 сентября, 12:53
Вызовы и перспективы международного PR-рынка обсудят на Baltic Weekend 2017Новости партнеров 12 сентября, 12:46
Награждены победители первого этапа конкурса BudgetAppsНовости партнеров 12 сентября, 12:41
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Следователи разыскивают неизвестного, зарезавшего 23-летнюю девушку около дома на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.
"По данным следствия, утром 12 сентября вблизи жилого дома на Краснодарской улице прохожими было обнаружено тело 23-летней девушки с колото-резаными ранениями в области туловища. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте", - сообщила она.
По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве. Следователи допрашивают очевидцев произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства происшествия и лица, к нему причастные.