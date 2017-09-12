Под Ростовом задержан предполагаемый организатор похищения человека

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали предполагаемого организатора похищения человека с целью выкупа в 60 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"При получении оперативной информации сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области установили, что в отношении жителя Цимлянска готовится покушение на похищение. Предполагаемый организатор похищения был установлен и задержан при силовой поддержке бойцов спецподразделения. Им оказался 54-летний местный житель", - отметила она.

По данным полиции, задержанный планировал получить от родственников похищенного порядка 60 млн рублей. В ходе обыска по месту жительства подозреваемого были обнаружены и изъяты травматическое и огнестрельное оружие с патронами, электрошокеры, аэрозольные баллончики, наручники и черные маски.

"Предварительно установлено, что подозреваемый заранее подготовил место для дальнейшего истязания и физического устранения гражданина, которого он планировал похитить", - добавила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушении на похищение и организации похищения человека, покушении на убийство и вымогательстве. Задержанный арестован.