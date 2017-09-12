Прокуратура проверяет сообщения об окрашивании озера Баскунчак ради фотосессии

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АСТРАХАНЬ, 12 сентября. /Корр. ТАСС Елена Поротикова /. Природоохранная прокуратура начала проверку по факту публикации СМИ информации о молодоженах, которые ради фотосессии окрасили участок соленого озера Баскунчак в Астраханской области в фиолетовый цвет, сообщили во вторник в надзорном ведомстве.
По данным СМИ, во время фотосессии использовался пищевой краситель, который не нанес вреда озеру, однако пользователи соцсетей раскритиковали ее участников.
"Для организации проверки по факту окрашивания озера Баскунчак нами было направлено обращение в управление Росприроднадзора. Проверка будет проведена под нашим контролем. Озеро не входит в заповедную зону, но находится рядом с ней", - уточнили в природоохранной прокуратуре.
Там отметили, что организаторам фотосессии, если будут найдены загрязняющие вещества, грозит штраф. Также, если будет установлен ущерб, то он полностью будет взыскан с нарушителей.
Баскунчак - соленое озеро в Ахтубинском районе Астраханской области, расположено рядом с Богдинско-Баскунчакским заповедником. На озере добывают соль.
Считается, что Баскунчак неисчерпаем по запасам соли, так как питание озера происходит за счет многочисленных источников, которые ежегодно приносят до 2 млн тонн солей.
На побережье озера есть лечебные глины, поэтому это место часто посещают туристы.