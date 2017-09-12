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В Краснодаре вынесли приговор мошенникам, выманившим под видом застройщиков 95 млн руб.

Происшествия
12 сентября, 13:40 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 12, сентября. /ТАСС

Одна из преступниц также обвиняется в изготовлении поддельных документов

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КРАСНОДАР, 12 сентября. /ТАСС/. Краснодарский суд приговорил к лишению свободы на сроки до шести лет пятерых человек, которые, представляясь застройщиками, выманили у местных жителей 95 млн рублей якобы на инвестиции в долевое строительство, сообщила во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК).

"Жительница Краснодара с целью хищения денежных средств у граждан создала организованную группу, куда вовлекла трех женщин и мужчину. Распределив роли, злоумышленники, с 2011 по 2013 годы, выступая якобы в качестве представителей четырех организаций-застройщиков, предоставляли гражданам подложные договоры об участии в долевом строительстве многоквартирных домов по улицам Восточно-Кругликовской, 70 лет Октября и Сормовской <...> [Они причинили] имущественный ущерб на сумму более 95 млн рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд признал членов группы виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенных в особо крупном размере. Кроме того, одна из преступниц признана виновной в изготовлении поддельных документов.

"Приговором Советского районного суда города Краснодара в зависимости от роли каждого из участников им назначено от 4,6 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере от 200 тыс. до 1 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил", - добавила пресс-служба.

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края, в свою очередь, сообщает, что мошенники предлагали квартиры по цене значительно ниже рыночной.

В 2010-2013 годах они обманули 68 человек.

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