Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Свидетели Иеговы" обжаловали решение о признании их экстремистской организацией

Происшествия
12 сентября, 14:29 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Ранее Верховный суд РФ вынес постановление о немедленном прекращении деятельности всех отделений организации на территории страны

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Религиозная организация "Свидетели Иеговы"(запрещена в РФ) обжаловала в президиум Верховного суда РФ решение о признании их экстремистской организацией и запрете деятельности на территории России.

"В жалобе заявитель просит отменить решение от 20 апреля ", - сообщил в суде.

Смотрите также
"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" в поселке Солнечное

"Свидетели Иеговы". Досье

Религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций в августе Минюст включил в список организаций, в отношении которых принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". "Свидетели Иеговы" включены в перечень на основании решения Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех отделений организации на территории страны, их имущество суд обратил в доход государства.

Представители организации обжаловали данное решение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ, так как, по их мнению, фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний. Также они отметили, что намерены дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция не отменит решение. Верховный суд РФ жалобу отклонил.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Фермерский сыр
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
"Люди казались ничтожными и бессильными...": теракты 9/11 глазами очевидцев
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Исаев: прогноз по снижению пенсий не означает сокращения выплат неработающим пенсионерам
2
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
3
Более 5,7 тыс. человек эвакуированы из учреждений в Перми из-за сообщений о бомбах
4
Фигуристка Липницкая считает, что не реализовалась в спорте
5
Яровая: прокуратура сделала предостережение "Ашану" в связи с планами ввести соцаудит
6
Власти Подмосковья выделят деньги на борьбу с борщевиком в 2018 году
7
Около 100 тыс. человек приняли участие в крестном ходе в Санкт-Петербурге
Темы дня
Новости партнеров
Реклама