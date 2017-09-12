"Свидетели Иеговы" обжаловали решение о признании их экстремистской организацией

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Религиозная организация "Свидетели Иеговы"(запрещена в РФ) обжаловала в президиум Верховного суда РФ решение о признании их экстремистской организацией и запрете деятельности на территории России.

"В жалобе заявитель просит отменить решение от 20 апреля ", - сообщил в суде.

Религиозная организация "Управленческий центр свидетелей Иеговы в России" и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций в августе Минюст включил в список организаций, в отношении которых принято решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". "Свидетели Иеговы" включены в перечень на основании решения Верховного суда РФ от 20 апреля 2017 года. В решении суд указал о немедленном прекращении деятельности всех отделений организации на территории страны, их имущество суд обратил в доход государства.

Представители организации обжаловали данное решение в апелляционной инстанции Верховного суда РФ, так как, по их мнению, фактическая сторона иска не нашла своего подтверждения во время слушаний. Также они отметили, что намерены дойти до Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), если апелляционная инстанция не отменит решение. Верховный суд РФ жалобу отклонил.

"Свидетели Иеговы" - международная религиозная организация, которая придерживается неортодоксальных направлений в христианстве и отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий.