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Верховный суд РФ 10 октября проверит законность приговора по делу об убийстве Немцова

Происшествия
12 сентября, 15:05 UTC+3 МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Исполнитель преступления Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов и братья Анзор и Шадид Губашевы приговорены к 14, 19 и 16 годам колонии

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Верховный суд России 10 октября проверит законность приговора по делу об убийстве политика Бориса Немцова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Судебная коллегия по делам военнослужащих 10 октября, в 09:30 мск, рассмотрит апелляционные жалобы осужденных Хамзата Бахаева, Анзора и Шадида Губашевых, Заура Дадаева и Темирлана Эскерханова на приговор Московского окружного военного суда в отношении фигурантов дела об убийстве политика Бориса Немцова", - сказала представитель суда.

Московский окружной военный суд 13 июля на основании обвинительного вердикта присяжных приговорил Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет в колонии строгого режима со штрафом 100 тыс. рублей каждому. Максимальный срок получил исполнитель преступления - бывший заместитель командира батальона "Север" Дадаев. Эскерханов и братья Анзор и Шадид Губашевы приговорены к 14, 19 и 16 годам колонии, Бахаев - к 11 годам.

Подсудимым грозило максимальное наказание вплоть до пожизненного заключения, которое прокуроры требовали в прениях сторон для исполнителя убийства Заура Дадаева.

Немцов был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. 6 марта следственные органы задержали пятерых подозреваемых, еще один предполагаемый участник убийства Беслан Шаванов при попытке задержания оказал сопротивление и совершил самоподрыв. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске.

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