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Два села в Ингушетии остались без газа из-за аварии

Происшествия
12 сентября, 14:47 UTC+3 МАГАС МАГАС 12, сентября. /ТАСС

По данным МЧС, подача газа возобновится в 17:00

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МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Жители двух сел в Ингушетии - Долаково и Кантышево - во вторник остались без газа из-за аварии на подземном газопроводе, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Двенадцатого сентября в 09:00 в селе Долаково Назрановского района обнаружена утечка газа из подземного газопровода среднего давления диаметром 150 мм. <…> В 10:40 прекращено газоснабжение 3411 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в связи с проведением технических работ на газопроводе среднего давления подача газа в сельских поселениях Кантышево и Долаково прекращена с 10:00 до 17:00.

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