Два села в Ингушетии остались без газа из-за аварии

МАГАС, 12 сентября. /ТАСС/. Жители двух сел в Ингушетии - Долаково и Кантышево - во вторник остались без газа из-за аварии на подземном газопроводе, сообщил ситуационно-аналитический центр Минэнерго России.

"Двенадцатого сентября в 09:00 в селе Долаково Назрановского района обнаружена утечка газа из подземного газопровода среднего давления диаметром 150 мм. <…> В 10:40 прекращено газоснабжение 3411 абонентов. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в связи с проведением технических работ на газопроводе среднего давления подача газа в сельских поселениях Кантышево и Долаково прекращена с 10:00 до 17:00.