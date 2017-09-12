Учащихся и персонал двух вузов Перми эвакуировали из-за сообщений о бомбах

ПЕРМЬ, 12 сентября. /ТАСС/. Эвакуация учащихся и персонала прошла в двух вузах Перми из-за сообщений о бомбах в учебных заведениях города, занятия отменены. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службах Пермского государственного института культуры (ПГИК) и Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

"Нас эвакуировали, до конца сегодняшнего дня в вузе точно не будет занятий. Не знаю, есть ли реальная угроза, или нас эвакуировали из соображений общей безопасности, как другие учебные заведения", - уточнил ТАСС пресс-секретарь ПГИК Сергей Дюкин.

В пресс-службе ПГНИУ также сообщили, что с "14:00 (12:00 мск) и до конца дня в вузе отменены занятия и мероприятия, проводимые на территории университетского городка".

Ранее из-за сообщений о бомбах были отменены занятия во всех школах Перми. По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, звонки о заложенных взрывных устройствах поступили 12 сентября с 11:10 до 11:26 по местному времени (09:10-09:26 мск). В течение 30 минут с момента получения информации из семи учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего эвакуировано 5706 человек. Проводится обследование зданий оперативными службами УМВД по Пермскому краю, УФСБ по региону и Росгвардии. По данным министерства, взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает.

Также, по данным пресс-службы мэрии, из здания эвакуированы все сотрудники администрации Перми. Кроме того, по данным местных СМИ, в Перми эвакуированы пассажиры и сотрудники городского автовокзала и железнодорожного вокзала "Пермь-2", официальным подтверждением этой информации ТАСС пока не располагает.

Аналогичные анонимные звонки о взрывных устройствах поступили 12 сентября в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. МВД и ФСБ России проводятся проверочные мероприятия.