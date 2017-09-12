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Число жертв "Ирмы" на заморских территориях Франции возросло до 11

Происшествия
12 сентября, 16:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 12, сентября. /ТАСС

Эмманюэль Макрон отметил, что главный приоритет правительства - возвращение к нормальной жизни на пострадавших от урагана территориях

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ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/.Число жертв урагана "Ирма" на французских заморских территориях возросло до 11 человек. Об этом сообщил во вторник в ходе брифинга президент Франции Эмманюэль Макрон, находящийся в Гваделупе.

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"В настоящий момент известно, что в результате урагана погибли 11 человек, также есть множество пострадавших и пропавших без вести", - сказал Макрон. Он заявил, что "возвращение к нормальной жизни, к общественному порядку на французских территориях, пострадавших от урагана, - главный приоритет правительства".

Ураган пятой категории "Ирма" 6 сентября обрушился на регион Карибского бассейна, затронув Пуэрто-Рико, а также острова Сен-Мартен и Сен-Бартельми, находящиеся во владении Великобритании, Нидерландов и Франции.

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Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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