"Ростелеком": звонки о минировании в Перми поступили от международного оператора

Мебель из мусора будут производить в Лондоне и БерлинеСоциальная ответственность 12 сентября, 16:29
Мозер: фигуристы Столбова и Климов набирают форму семимильными шагамиСпорт 12 сентября, 16:26
РВСН провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"Армия и ОПК 12 сентября, 16:25
Мединский: заполняемость Большого театра составляет 97-98%Культура 12 сентября, 16:23
Тренер Родионенко не исключила участия гимнастки Мустафиной в чемпионате РоссииСпорт 12 сентября, 16:23
Власти проверят 20 предприятий Балашихи в рамках экологического расследованияОбщество 12 сентября, 16:21
Большой театр в новом сезоне намерен показать 10 премьер, в том числе балет "Нуреев"Культура 12 сентября, 16:18
Алкогольная индустрия искажает информацию о риске развития ракаСоциальная ответственность 12 сентября, 16:16
Греф назвал историю с овердрафтом фейком "от начала и до конца"Экономика и бизнес 12 сентября, 16:15
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Звонки о лжеминировании школ в Перми поступили от международного виртуального оператора. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком". Там добавили, что "виртуальный оператор" предоставляет услуги через инфраструктуру другого оператора.
"ГУ МВД России по Пермскому краю обратились в компанию "Ростелеком" за информацией по звонкам о заложенных взрывных устройствах. На данный момент можно сказать, что вызовы осуществлялись с международной номерной емкости виртуального оператора", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что "Ростелеком" обладает всеми необходимыми компетенциями и техническими возможностями, чтобы отследить, откуда и с какого носителя был сделан вызов". "Даже если он был совершен через сеть интернет, связисты видят цифровой "след" и могут определить, с какого IP-адреса был звонок. Все данные переданы правоохранительным органам в оперативном режиме", - отметили в пресс-службе.
Ранее ТАСС сообщал, что из-за сообщений о минировании были отменены занятия во всех школах Перми.
По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, звонки о заложенных взрывных устройствах поступили 12 сентября с 11:10 до 11:26 по местному времени (09:10 - 09:26 мск). В течение 30 минут с момента получения информации из семи учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего было эвакуировано 5706 человек.
Проводится обследование зданий оперативными службами УМВД по Пермскому краю, УФСБ и Росгвардии. По данным министерства, взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает.
Аналогичные анонимные звонки о взрывных устройствах поступили 12 сентября в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. МВД и ФСБ России проводят проверки.