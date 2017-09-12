"Ростелеком": звонки о минировании в Перми поступили от международного оператора

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Звонки о лжеминировании школ в Перми поступили от международного виртуального оператора. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе макрорегионального филиала "Урал" компании "Ростелеком". Там добавили, что "виртуальный оператор" предоставляет услуги через инфраструктуру другого оператора.

"ГУ МВД России по Пермскому краю обратились в компанию "Ростелеком" за информацией по звонкам о заложенных взрывных устройствах. На данный момент можно сказать, что вызовы осуществлялись с международной номерной емкости виртуального оператора", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "Ростелеком" обладает всеми необходимыми компетенциями и техническими возможностями, чтобы отследить, откуда и с какого носителя был сделан вызов". "Даже если он был совершен через сеть интернет, связисты видят цифровой "след" и могут определить, с какого IP-адреса был звонок. Все данные переданы правоохранительным органам в оперативном режиме", - отметили в пресс-службе.

Сообщения о минировании

Ранее ТАСС сообщал, что из-за сообщений о минировании были отменены занятия во всех школах Перми.

По данным министерства территориальной безопасности Пермского края, звонки о заложенных взрывных устройствах поступили 12 сентября с 11:10 до 11:26 по местному времени (09:10 - 09:26 мск). В течение 30 минут с момента получения информации из семи учреждений были эвакуированы учащиеся и персонал. Всего было эвакуировано 5706 человек.

Проводится обследование зданий оперативными службами УМВД по Пермскому краю, УФСБ и Росгвардии. По данным министерства, взрывные устройства обнаружены не были, безопасности граждан ничего не угрожает.

Аналогичные анонимные звонки о взрывных устройствах поступили 12 сентября в ряде городов Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов. МВД и ФСБ России проводят проверки.