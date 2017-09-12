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Информация о минировании нескольких объектов в Магадане не подтвердилась

Происшествия
12 сентября, 16:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Дежурный регионального управления ФСБ также отметил, что информации об угрозах взрыва на других объектах Магадана не поступало

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что в Магадане якобы заминированы развлекательный центр, один из местных рынков и несколько школ, не подтвердилась, проведены все необходимые проверки, сообщил ТАСС дежурный управления ФСБ России по Магаданской области.

"Информация не подтвердилась. Все проверки проведены, все нормально, все тихо и спокойно", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на данный момент информации об угрозах взрыва на других объектах Магадана не поступало.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Магадане якобы поступили сигналы о минировании ряда объектов.

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