Информация о минировании нескольких объектов в Магадане не подтвердилась

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что в Магадане якобы заминированы развлекательный центр, один из местных рынков и несколько школ, не подтвердилась, проведены все необходимые проверки, сообщил ТАСС дежурный управления ФСБ России по Магаданской области.

"Информация не подтвердилась. Все проверки проведены, все нормально, все тихо и спокойно", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что на данный момент информации об угрозах взрыва на других объектах Магадана не поступало.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что в Магадане якобы поступили сигналы о минировании ряда объектов.