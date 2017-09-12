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Двое осужденных в калининградской колонии зашили себе рты, протестуя против администрации

Происшествия
12 сентября, 16:59 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 12, сентября. /ТАСС

Проводится проверка

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КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 под Калининградом, зашили себе рты в знак протеста против действий администрации. Обстоятельства происшествия выясняют прокуратура, представители аппарата уполномоченного по правам человека в области, общественного совета при УФСИН в регионе, сообщила во вторник пресс-служба калининградского управления ФСИН.

"Двое осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, выражая протест против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства, - говорится в сообщении. - Поведение осужденных носит демонстративно-шантажный характер и направлено на дестабилизацию деятельности учреждения".

В пресс-службе отметили, что повреждения, которые нанесли себе осужденные, не представляют опасности для их жизни и здоровья, им оказывается необходимая медпомощь.

"Осужденные отбывают наказание за тяжкие преступления и являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Один из них, находясь в штрафном изоляторе, напал на сотрудника колонии, за что впоследствии судом был привлечен к уголовной ответственности", - уточнили в ведомстве.

СУ СК РФ по региону по данному факту начата проверка, сообщила ТАСС представитель ведомства Наталья Гацко.

По ее словам, основанием стало обращение в ведомство супруги одного из осужденных.

"В ходе процессуальной проверки будет дана оценка правомерности действий сотрудников ИК-9 в отношении этих заключенных", - сказала представитель управления.

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