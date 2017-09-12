Двое осужденных в калининградской колонии зашили себе рты, протестуя против администрации

Вперед, в прошлое: как старинное архангельское село меняется ради туристовАрктика сегодня 12 сентября, 18:10
Посол КНДР в РФ заявил, что Пхеньян не изменит свою позицию из-за санкцийМеждународная панорама 12 сентября, 17:24
СМИ: пьяный британец первым в мире переплыл водохранилище плотины ГувераОбщество 12 сентября, 17:20
Пресс-конференция Рябкова по итогам переговоров с Шэнноном. ВидеотрансляцияПолитика 12 сентября, 17:19
Собеседование гребцов РФ на получение виз США для участия в ЧМ пройдет с 13 по 15 сентябряСпорт 12 сентября, 17:16
"Остаюсь оптимистом": главные цитаты из новой книги Михаила ГорбачеваКультура 12 сентября, 16:54
Морская плавучая ферма появится в СШАСоциальная ответственность 12 сентября, 16:53
Международная федерация пауэрлифтинга отменила наказание Балынцу за футболку с ПутинымСпорт 12 сентября, 16:52
Продажа билетов на матчи ЧМ-2018 начнется 14 сентябряСпорт 12 сентября, 16:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЛИНИНГРАД, 12 сентября. /ТАСС/. Двое осужденных, отбывающих наказание в исправительной колонии № 9 под Калининградом, зашили себе рты в знак протеста против действий администрации. Обстоятельства происшествия выясняют прокуратура, представители аппарата уполномоченного по правам человека в области, общественного совета при УФСИН в регионе, сообщила во вторник пресс-служба калининградского управления ФСИН.
"Двое осужденных, содержащихся в штрафном изоляторе, выражая протест против законных действий администрации учреждения, совершили акт членовредительства, - говорится в сообщении. - Поведение осужденных носит демонстративно-шантажный характер и направлено на дестабилизацию деятельности учреждения".
В пресс-службе отметили, что повреждения, которые нанесли себе осужденные, не представляют опасности для их жизни и здоровья, им оказывается необходимая медпомощь.
"Осужденные отбывают наказание за тяжкие преступления и являются злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания. Один из них, находясь в штрафном изоляторе, напал на сотрудника колонии, за что впоследствии судом был привлечен к уголовной ответственности", - уточнили в ведомстве.
СУ СК РФ по региону по данному факту начата проверка, сообщила ТАСС представитель ведомства Наталья Гацко.
По ее словам, основанием стало обращение в ведомство супруги одного из осужденных.
"В ходе процессуальной проверки будет дана оценка правомерности действий сотрудников ИК-9 в отношении этих заключенных", - сказала представитель управления.