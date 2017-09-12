Чувашия и Башкирия лидируют по числу противоречащих закону актов о строительстве жилья

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Генпрокуратура России в этом году выявила в регионах 4 тыс. правовых актов в сфере жилищного строительства, противоречащих федеральному законодательству. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

В ряде регионов документы не были приведены в соответствие с изменившимся федеральным законодательством. Наибольшее число таких актов оспорено прокурорами Чувашии (376), Башкирии (228), Волгоградской (205), Курской (196), Тамбовской областей (121) и Красноярского края (102).

Всего в этом году прокуроры опротестовали 4 тыс. незаконных нормативных актов, внесли свыше 4 тыс. представлений, более 600 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в 200 случаях прокуроры через суд понуждали менять нормативную базу. По материалам проверок возбуждено пять уголовных дел, сообщил Куренной.

Одновременно прокуроры отстаивают права предпринимателей. Так, по инициативе прокурора Кировской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности в отношении директора Дирекции дорожного хозяйства, который отказал в выдаче справки о выполнении застройщиком работ по поверхностному водоотведению и благоустройству территории многоквартирного дома.

Отказ был мотивирован необходимостью провести мероприятия для предотвращения подтопления части населенного пункта, хотя проектом строительства такие работы на застройщика не были возложены.

Прокурор Уфы в суде добился отмены постановления главы администрации городского округа о приемке домов и помещений в построенных домах лишь после получения застройщиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

По словам Куренного, "по-прежнему прокурорами пресекается значительное количество нарушений, связанных с истребованием у заявителей излишних документов".

Для предотвращения принятия незаконных актов прокурорами разработаны модельные административные регламенты, регулирующие отношения в сфере строительства (Чеченская Республика, Ивановская, Пензенская, Рязанская, Сахалинская, Тамбовская области).

19 декабря 2014 года президент России Владимир Путин поручил прокуратуре обеспечить контроль за приведением муниципальных нормативных правовых актов в соответствие с исчерпывающим перечнем процедур в сфере жилищного строительства, предусмотренных в федеральном законодательстве.