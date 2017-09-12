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Суд приговорил оценщика к трем годам условно за хищение картины ценой в 1,6 млн руб.

Происшествия
12 сентября, 17:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

Житель Москвы Майк Хоукмэн получил картину для оценки, и не вернул полотно владельцу

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МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы приговорил к 3 годам условно оценщика за хищение картины русского авангардиста стоимостью 1,6 млн рублей. Как сообщили в прокуратуре Москвы, 28-летний подсудимый, житель столицы Майк Хоукмэн признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

"Установлено, что Хоукмэн, являясь генеральным директором Фонда поддержки культуры и искусства "Искусство сейчас", занимался оценкой антиквариата и последующей его реализацией. В 2015 году под предлогом определения стоимости картины, доставшейся собственнику по наследству, Хоукмэн получил для оценки картину художника Владимира Немухина "Неоконченный пасьянс" 1978 года. При этом никаких действий по оценке художественной работы он не предпринял, законному владельцу ее не вернул и распорядился картиной по своему усмотрению", - сообщили в прокуратуре. Ущерб собственнику превысил 1,6 млн рублей.

Суд приговорил Хоукмэна к 3 годам лишения свободы условно с 3-летним испытательным сроком и штрафу в 500 тыс. руб.

Владимир Немухин - русский авангардист, один из участников "бульдозерной выставки". По данным СМИ, в 2006 году его картина "Незаконченный пасьянс", написанная в 1966 году, была продана на аукционе Sotheby's за 240 тысяч долларов.

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