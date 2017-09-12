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Россиянину грозит в Белоруссии до 15 лет колонии за незаконный оборот наркотиков

Происшествия
12 сентября, 18:39 UTC+3 МИНСК МИНСК 12, сентября. /ТАСС

У задержанного было обнаружено и изъято 12 свертков с гашишем, сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома

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МИНСК, 12 сентября. /ТАСС/. Гражданин России задержан в Минске по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий был задержан 26-летний ранее не судимый уроженец Кемеровской области, занимавшийся поставками наркотических средств и психотропных веществ в Беларусь из Москвы", - отметили в минской милиции.

По данным ГУВД, подозреваемый был задержан оперативниками в момент осуществления так называемой закладки на территории Центрального района Минска. "При себе у него было обнаружено и изъято 12 свертков с гашишем общей массой более 70 г", - сообщили в милиции. По месту жительства злоумышленника милиционеры обнаружили весы, фасовочные пакеты, ноутбук, приспособления для употребления наркотиков, около 300 г гашиша и четыре пластиковые емкости с порошкообразным веществом белого цвета общей массой около 100 г. По результатам экспертизы было установлено, что данное порошкообразное вещество содержит в своем составе особо опасное психотропное вещество - параметилэфедрон, отметили в ГУВД.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров" УК Белоруссии, по которой задержанному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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