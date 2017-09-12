Полицейский, насмерть сбивший на машине мотоциклиста на Можайском шоссе в Москве, был пьян

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Руководитель отдела полиции МУ МВД России "Одинцовское", управлявший автомобилем, насмерть сбившим мотоциклиста на Можайском шоссе в Москве, был в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, 6 сентября сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения и управляя автомобилем "Форд Мондео", столкнулся с мотоциклистом на эстакаде на Можайском шоссе", - сообщила она.

В результате ДТП мотоциклист погиб на месте, полицейский был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств").

"Сейчас сотрудник полиции находится в медучреждении. После улучшения его состояния здоровья следователем будет проведен с ним комплекс всех необходимых следственных действий", - добавила Иванова.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД по Московской области сообщили, что по факту аварии проводится проверка. В случае установления вины сотрудника полиции, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.