AFP: на Корсике разбился легкомоторный самолет

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ПАРИЖ, 12 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли во вторник в результате крушения легкомоторного самолета на французском острове Корсика. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники в местной префектуре.
По информации агентства, катастрофа произошла близ аэродорома Гисоначча в департаменте Верхняя Корсика. Вероятно, что двухмоторная машина разбилась при заходе на посадку.
Как сообщается, самолет следовал на Корсику из Канна на Лазурном берегу. На его борту находились четыре человека, все они погибли на месте. Данные об их личностях пока не приводятся.
Причины авиакатастрофы также пока не установлены. Местные власти начали расследование случившегося, следствие поручено местной жандармерии.