В Москве перед судом предстанут участники кредитной пирамиды за хищение 26 млн руб.

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении троих участников организованной группы, создавших фактически пирамиду по хищению кредитов в банках.

"По версии следствия, с 2011 года обвиняемые вместе с сообщниками входили в состав организованной группы, занимавшейся совершением мошеннических действий в сфере кредитования. Сообщники принимали на работу в подконтрольные им организации граждан, которым под предлогом необходимости преодоления временных трудностей в хозяйственной деятельности предлагали оформить на себя кредиты либо получить банковские карты с определенным лимитом и передать их участникам организованной группы", - сообщили в прокуратуре. Взамен им предлагали работу в компаниях с высокой зарплатой и обещали погасить кредит за счет компании.

Заемщикам выдавались справки о якобы имеющемся стаже работы и зарплате в размере 500-700 тыс. руб. А затем им предлагали оформить новые кредиты под угрозой прекращения выплат по предыдущему.

"Всего с 2011 по 2014 год на основании подготовленных сообщниками и представленных ими заведомо ложных и недостоверных сведений были заключены многочисленные кредитные договоры в 10 коммерческих банках от имени граждан, якобы трудоустроенных в подконтрольные организации с фиктивно завышенной заработной платой. По кредитным договорам в кассах банков и в банкоматах было получено более 26 млн руб., которые присвоены и похищены сообщниками", - сообщили в прокуратуре. Троим обвиняемым - жителям столицы в возрасте от 41 до 49 лет - вменяется мошенничество, а также мошенничество в сфере кредитования и пособничество в подделке документа.

Уголовное дело направлено в Головинский суд Москвы. Один из обвиняемых содержится под стражей, двое других - под домашним арестом. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.