Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.09:
$ 57.27
€ 68.55
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве перед судом предстанут участники кредитной пирамиды за хищение 26 млн руб.

Происшествия
12 сентября, 18:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, сентября. /ТАСС

По версии следствия, обвиняемые заключали кредитные договоры от имени других граждан и похищали выданные денежные средства

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Москвы направила в суд уголовное дело в отношении троих участников организованной группы, создавших фактически пирамиду по хищению кредитов в банках.

"По версии следствия, с 2011 года обвиняемые вместе с сообщниками входили в состав организованной группы, занимавшейся совершением мошеннических действий в сфере кредитования. Сообщники принимали на работу в подконтрольные им организации граждан, которым под предлогом необходимости преодоления временных трудностей в хозяйственной деятельности предлагали оформить на себя кредиты либо получить банковские карты с определенным лимитом и передать их участникам организованной группы", - сообщили в прокуратуре. Взамен им предлагали работу в компаниях с высокой зарплатой и обещали погасить кредит за счет компании.

Заемщикам выдавались справки о якобы имеющемся стаже работы и зарплате в размере 500-700 тыс. руб. А затем им предлагали оформить новые кредиты под угрозой прекращения выплат по предыдущему.

"Всего с 2011 по 2014 год на основании подготовленных сообщниками и представленных ими заведомо ложных и недостоверных сведений были заключены многочисленные кредитные договоры в 10 коммерческих банках от имени граждан, якобы трудоустроенных в подконтрольные организации с фиктивно завышенной заработной платой. По кредитным договорам в кассах банков и в банкоматах было получено более 26 млн руб., которые присвоены и похищены сообщниками", - сообщили в прокуратуре. Троим обвиняемым - жителям столицы в возрасте от 41 до 49 лет - вменяется мошенничество, а также мошенничество в сфере кредитования и пособничество в подделке документа.

Уголовное дело направлено в Головинский суд Москвы. Один из обвиняемых содержится под стражей, двое других - под домашним арестом. Уголовное дело в отношении соучастников выделено в отдельное производство.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Т-72Б3: секреты основного танка армии России
Хиллари Клинтон
"Что произошло": главные отрывки из новой книги Хиллари Клинтон
Лучший город Земли. Все, что нужно знать о Москве
Фото
11
Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью
10
"Увел в последний момент": благодаря действиям пилота Ан-2 удалось избежать жертв на земле
2
Машина влетела в остановку в Краснодаре после ДТП
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведеву на выставке "Импортозамещение" подарили российский телефон
2
США недовольны решением Анкары закупить у РФ систему С-400
3
Украина привела в боевую готовность почти все части Воздушных сил ВСУ
4
Что будет происходить с пенсиями в ближайшие три года
5
Суд приговорил "тверского стрелка" к пожизненному заключению
6
Рябков не видит перспектив возврата дипсобственности РФ в США без суда
7
Песков назвал прекрасным факт победы оппозиционных кандидатов в Москве
Темы дня
Новости партнеров
Реклама