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Севший в Сочи из-за недомогания пассажира рейс из Тель-Авива вылетел в Москву

Происшествия
12 сентября, 17:28 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 12, сентября. /ТАСС

По словам медиков, жизни пассажира ничего не угрожает

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СОЧИ, 12 сентября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании "Аэрофлот", который совершил в аэропорту Сочи вынужденную посадку из-за плохого самочувствия одного из пассажиров, вылетел в Москву. Об этом ТАСС сообщили во вторник в аэропорту курорта.

"Борт рейса "Тель-Авив - Москва" вылетел из аэропорта Сочи к месту назначения", - сказали в воздушной гавани.

По данным медиков, жизни пассажира, почувствовавшего недомогание в полете, ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что посадка самолета прошла в штатном режиме. Воздушное судно на взлетно-посадочной полосе встречала медицинская бригада аэропорта. Пассажира сняли с рейса, ему была оказана необходимая медицинская помощь.

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