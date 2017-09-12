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Красный Крест: "Ирма" разрушила 91% зданий в голландской части острова Сен-Мартен

Происшествия
12 сентября, 18:08 UTC+3 ГААГА 12, сентября. /ТАСС

В организации добавили, что треть зданий уничтожена полностью и не подлежит восстановлению

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ГААГА, 12 сентября. /ТАСС/. Более 90% строений, расположенных на голландской части острова Сен-Мартен, пострадало в результате урагана "Ирма". Об этом сообщил во вторник нидерландский Красный Крест, основываясь на данных сделанной с воздуха съемки.

"Ущерб нанесен 91% зданий, - отметили в организации. - Треть из них уничтожена полностью и восстановлению не подлежит".

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Ураган "Ирма": апокалипсис, ставший реальностью

Ранее министерство обороны Нидерландов обнародовало свои данные, которые свидетельствуют о том, что жилье около 70% населения Сен-Мартена полностью уничтожено или значительно пострадало в результате удара стихии. По информации местных властей, общий ущерб, нанесенный ураганом, может составить около миллиарда евро.

В Красном Кресте также сообщили, что на данный момент собрано €3,2 млн для помощи местным жителям. Утром на Сен-Мартен уже была доставлена первая партия тентов, палаток и биотуалетов. Кроме того, на остров направлены группы добровольцев для оказания помощи в поисках более 200 людей, числящихся пропавшими без вести.

После посещения острова король Нидерландов Виллем-Александер заявил, что "разрушения на острове невозможно представить в самом страшном сне".

"Когда я служил в армии, я видел разруху от войны и в результате стихийных бедствий, но я никогда не видел ничего подобного, - подчеркнул он. - Но я вижу, что люди уже усердно работают над тем, чтобы привести все в порядок. Местные жители стоят плечом к плечу и решительно настроены на то, чтобы восстановить остров. Они верят в будущее".

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Ураган "Ирма" Тайфуны и ураганы
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