В Томске задержан серийный поджигатель жилых домов

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ТАСС, 12 сентября. Мужчина, устроивший три поджога в частном секторе Томска, задержан. Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.
"В Ленинском районе Томска произошло три пожара в жилом секторе, причиной которых, предположительно, стали поджоги. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено лицо, подозреваемое в совершении преступлений. Мужчина задержан", - сказал собеседник агентства.
Все пожары произошли 9 сентября. Первым пожарным поступило сообщение о горящих сараях на улице Большой Подгорной. Через час - о пожаре в жилом доме на улице Омской, его площадь составила 60 кв. метров. В это же время загорелся жилой дом в Анжерском переулке. В последнем случае полностью сгорел дом, придомовые постройки и баня. В ходе тушения произошел взрыв газового баллона.