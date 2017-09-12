В Петрозаводске эвакуировали здания мэрии, парламента и ТЦ после звонков о минировании

ПЕТРОЗАВОДСК, 12 сентября. /ТАСС/. Сотрудников мэрии Петрозаводска, Законодательного собрания Карелии, а также посетителей местного торгового центра эвакуировали во вторник после анонимных звонков о минировании зданий.

"Около 17:00 мск в одну из приемных парламента позвонил неизвестный и сказал, что здание заминировано. После этого началась эвакуация", - сообщила ТАСС пресс-секретарь Законодательного собрания республики Жанна Андросова.

Начальник управления культуры мэрии Петрозаводска Сергей Соловьев, в свою очередь, рассказал ТАСС, что в это же время сообщение о минировании поступило в городскую администрацию. "Было анонимное сообщение около 17:00, после этого всех эвакуировали", - пояснил он.

Кроме того, как сообщает корреспондент ТАСС, в Петрозаводске эвакуировали посетителей торгового центра "Тетрис". Рядом с ним стоят автомобили полиции, на которых написано "Разминирование".

В региональном управлении МВД пока не комментируют данную информацию.